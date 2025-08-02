باكستان تغلق معبر غلام خان الحدودي أمام المسافرين الأفغان

كابول- (د ب أ)

أغلقت باكستان معبر غلام خان الحدودي أمام المسافرين من أفغانستان وفرضت قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالتأشيرات وجوازات السفر، مما أثار مخاوف بشأن تعطل التجارة والحركة والعلاقات المجتمعية عبر الحدود.

وأدت تلك الخطوة إلى تقطع السبل بالمسافرين وأثارت مخاوف بشأن عرقلة التجارة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القيود الجديدة ستشمل الشاحنات التجارية أم أنها ستنطبق فقط على سفر الركاب، مما يثير حالة من عدم اليقين لدى التجار وشركات النقل الذين يعتمدون على هذا الطريق.

يشار إلى أن غلام خان، وهو واحد من المعابر الرسمية الثلاثة بين أفغانستان وباكستان يربط إقليم خوست بإقليم شمال وزيرستان في باكستان. وبعد تورخام وتشامان، يعتبر ثالث أهم نقطة حدودية للسفر والتجارة.





