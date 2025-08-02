"وحش مونتانا".. البحث عن جندي أمريكي سابق يشتبه في قتله 4 أشخاص

واشنطن- (أ ب)

تسبب إطلاق نار في حانة في مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى مقتل 4 أشخاص، يوم الجمعة، مما أدى إلى إغلاق حي على بعد عدة أميال بينما كانت السلطات تبحث عن المشتبه به في منطقة جبلية ذات غابات.

ووقع إطلاق النار في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في حانة "أوول بار" في منطقة أناكوندا، وفقاً لقسم مونتانا للتحقيق الجنائي، الذي يقود التحقيق، إذ أكد القسم أن 4 أشخاص قتلوا في مكان الهجوم.

وتمشط السلطات الأمريكية منطقة جبلية في ولاية مونتانا بحثا عن الجندي السابق مايكل بول براون /45 عاما/، الذي فر من حانة "ذا أول" في بلدة أناكوندا الصغيرة في سيارة بيك أب بيضاء ولكن تخلص منها في مرحلة ما، بحسب ما قاله لي جونسون مدير قسم التحقيقات الجنائية في مونتانا الذي يشرف على القضية.

وقال جونسون "في حين أن وكالات إنفاذ القانون لم تتلق أي تقارير عن أن براون أذى أي فرد آخر، فإنه يُعتقد أنه مسلح وخطر للغاية".

وقالت السلطات إنها سوف تعلن عن أسماء الضحايا بمجرد إخطار كل ذويهم.

وتحيط الجبال بأناكوندا الواقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال غرب بوت. ويبلغ عدد سكان البلدة نحو تسعة آلاف شخص.

وقال مالك الحانة ديفيد جويردر الذي لم يكن متواجدا فيها وقت إطلاق النار صباح أمس الجمعة، إن براون عاش بجوار الحانة.

وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا، فيما أفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة جرانيت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن فريق من وحدة التدخل السريع قام بتفتيش منزل المشتبه به.