إصابة 11 أوكرانيا في هجمات شنتها مسيرات روسية على خاركيف

كييف- (د ب أ)

أصيب 11 شخصا على الأقل في هجوم شديد شنته طائرات روسية مسيرة على مدينة خاركيف في شرقي أوكرانيا، حسبما ذكرت السلطات يوم الجمعة.

وقال مسؤولون إن من بين المصابين رضيع عمره خمسة أشهر وطفلان عمرهما 9 أعوام و10 أعوام.

وقالت السلطات إن هجوم طائرة مسيرة وقع قرب مبنى سكني، وأسفر عن تحطم النوافذ.

وكتب حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف على قناة تيليجرام إن خمسة من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

ويعيش سكان خاركيف والمنطقة المحيطة بها، على الحدود مع روسيا، في خوف متواصل بسبب الهجمات الروسية المستمرة. ويوم الجمعة، وقع هجوم آخر أسفر عن مقتل امرأة (75 عاما) وإصابة رجلين، وفقا للسلطات.