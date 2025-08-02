إعلان

إصابة 11 أوكرانيا في هجمات شنتها مسيرات روسية على خاركيف

10:39 ص السبت 02 أغسطس 2025

طائرة مسيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف- (د ب أ)

أصيب 11 شخصا على الأقل في هجوم شديد شنته طائرات روسية مسيرة على مدينة خاركيف في شرقي أوكرانيا، حسبما ذكرت السلطات يوم الجمعة.

وقال مسؤولون إن من بين المصابين رضيع عمره خمسة أشهر وطفلان عمرهما 9 أعوام و10 أعوام.

وقالت السلطات إن هجوم طائرة مسيرة وقع قرب مبنى سكني، وأسفر عن تحطم النوافذ.

وكتب حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف على قناة تيليجرام إن خمسة من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

ويعيش سكان خاركيف والمنطقة المحيطة بها، على الحدود مع روسيا، في خوف متواصل بسبب الهجمات الروسية المستمرة. ويوم الجمعة، وقع هجوم آخر أسفر عن مقتل امرأة (75 عاما) وإصابة رجلين، وفقا للسلطات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات روسية خاركيف طائرات روسية أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان