ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد



وكالات

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تفاقم التهديدات النووية على الساحة الدولية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لأي تطور غير متوقع.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" إن التوترات الحالية تدفع بعض الدول إلى تقريب الغواصات النووية من روسيا، في إشارة إلى تصعيد عسكري خطير.

وفي السياق نفسه، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريحات عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أكد فيها أن الأمور المتعلقة بالسلاح النووي أصبحت "سيئة للغاية"، ما يستدعي يقظة عالمية، محذرًا من احتمال دخول العالم في مرحلة غير مسبوقة من الخطر النووي.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى فرض عقوبات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فعلي لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا، مشددًا على أن استمرار الصراع يُهدد الاستقرار الدولي.

وعن الوضع الاقتصادي، انتقد ترامب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، محذرًا من أن أي خطوة لإقالة جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، قد تُحدث اضطرابًا كبيرًا في الأسواق المالية.