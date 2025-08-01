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مصر تؤكد الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع أمريكا

11:14 م الجمعة 01 أغسطس 2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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(د ب أ)

عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لقاءً جانبياً مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن عبد العاطي أكد الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة في ظل ما يربط البلدين من شراكة استراتيجية ممتدة ومصالح مشتركة.

من جهته، ثمن جونسون الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها فى مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق البيان.

والتقى عبد العاطي، نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، الأربعاء الماضي.

وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية أمس الخميس.

وخلال اللقاء، جددت مصر التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما شددت على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية "نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع" وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.

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