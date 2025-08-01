كتب- حسن مرسي:

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر قدمت نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، مشددًا على استمرار الترتيبات لاستضافة مؤتمر دولي موسّع للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ورأى في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التظاهرات التي تحاول تشويه صورة مصر لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشتت الانتباه عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتضعف الضغوط الدولية عليها.

وحول زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى واشنطن، وصفها السفير بأنها "زيارة بالغة الأهمية جاءت في توقيت دقيق يشهد تحولات كبيرة في الشرق الأوسط".

أنها تعكس خصوصية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتقدير الإدارة الأمريكية لجهود مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن الوزير عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس من الحزبين، إلى جانب ممثلي مراكز الفكر وهيئات التحرير في الصحف الأمريكية الكبرى، حيث تناولت المباحثات ملفات إقليمية عدة، من بينها السودان، ليبيا، سوريا، الملف النووي الإيراني، والأمن المائي المصري، إلى جانب القضية الفلسطينية.

وشدد السفير على أن مصر تدعم مسار السلام في المنطقة، "لكن السلام العادل الذي يعيد الحقوق لأصحابها، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".