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جيش الاحتلال يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

10:37 م الجمعة 01 أغسطس 2025

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن أرش

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، فيما ذكرت الجماعة أن الصاروخ قد حقق أهدافه.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة عبر منصة إكس أنه تم :"رصد واعتراض صاروخ أطلق من اليمن نتج عنه إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة".

في المقابل قالت جماعة الحوثي في بيان إن القوة الصاروخية التابعة لها "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأضاف البيان: "وقد حققت العملية هدفها، وتسببت في هروع أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وكان مراسلو وكالة فرانس برس سمعوا دوي انفجارات في القدس بعيد إعلان الجيش في وقت سابق رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل الدفاعات الجوية لاعتراضه.

واستأنف الحوثيون مؤخرا هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفنا تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

كما استأنفوا هجماتهم ضد إسرائيل، في خطوة يقولون إنها تصبّ في إطار دعم الفلسطينيين في غزة. وتردّ إسرائيل على تلك الهجمات بشنّ ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.

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