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بعد تهديدات روسيا.. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين

08:35 م الجمعة 01 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

ردًا على تصريحات منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف، قرر ترمب إصدار توجيه بنشر غواصتين نوويتين احتياطيًا، خشية أن تكون تلك التصريحات أكثر من مجرد تهديدات كلامية.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، تعليقًا لافتًا على التصريحات التي وصفها بـ"الطائشة والخطيرة" من قبل الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

وقال ترامب: "استنادًا إلى التصريحات المثيرة للجدل بشدة من دميتري ميدفيديف، فقد أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبًا لأن تكون هذه التصريحات أكثر من مجرد كلمات."

وأضاف ترامب: "الكلمات مهمة جدًا، وغالبًا ما تؤدي إلى عواقب غير مقصودة. آمل ألا يكون هذا أحد تلك الحالات".

وفي منشور على "تليجرام" بتاريخ 31 يوليو، حذّر ميدفيديف ترامب بالتذكير بـ نظام “اليد الميتة” وهو نظام إطلاق أوتوماتيكي نووي سوفيتي من حقبة الحرب الباردة يمكنه الإطلاق حتى لو تم تصفية القيادة الروسية.

وسخر ميدفيديف من وصف ترامب لروسيا والهند بـ”اقتصادات ميتة”، وأضاف ميدفيدف أن ترامب قد يستعين بأفلامه المفضلة عن “الموتى الأحياء” ويذكر مدى خطورة “اليد الميتة" حتى وإن بدت غير موجودة.

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