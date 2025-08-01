بدا عليه المجاعة.. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي في غزة

وكالات

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً جديداً من داخل أنفاق المقاومة في غزة، تضمّن رسالة بشأن مصير الجنود الأسرى الإسرائيليين، في ظل استمرار الحرب وتصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقالت الكتائب في الفيديو إن "الجنود الأسرى لدينا يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، ويعيشون ظروف الحصار ذاتها التي يعيشها أهل غزة"، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال هي من قررت تجويعهم، بإصرارها على المماطلة ورفض إنجاز صفقة تبادل.

وفي المقطع، ظهر الأسير الإسرائيلي وهو يجلس على سرير في غرفة ضيقة بينما تظهر عليه علامات المجاعة وسوء التغذية، حيث برزت أضلاعه بشكل حاد نتيجة النقص الشديد في الوزن، في مشهد يعكس جانبا من سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها بغزة.

وتضمن المقطع مشاهد سابقة لهذا الأسير، وهو يجلس في سيارة برفقة أسير آخر، يشاهدان مراسم الإفراج عن زملائهم خلال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأخير الذي سرى في يناير الماضي، وتهربت منه إسرائيل في مارس الماضي.

عاجل | كتائب القسام تنشر فيديو بوضع الأسرى الإسرائيليين بعنوان "يأكلون مما نأكل" pic.twitter.com/aThegscGRq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2025

وباللغات الثلاث العربية والإنكليزية والعبرية، قالت “القسام” في مقطع الفيديو إن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها "يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب".

وأرفقت مقطع الفيديو بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية نتيجة مواصلة إسرائيل سياسة التجويع.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت أن مقطع الفيديو يعود للجندي الأسير أفيتار ديفيد، وهو أحد الأسيرين اللذين أحضرتهما القسام لحضور مراسم الإفراج عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين عند عقد صفقة التبادل في شباط 2025.