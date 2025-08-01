ترامب: نعتزم العمل على خطة لتوفير الغذاء لأهالي غزة

القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلته مع شبكة أكسيوس، عن اعتزامه العمل على خطة تهدف إلى توفير الغذاء للناس في قطاع غزة، مشدداً على أهمية مساعدة أهل القطاع على العيش الكريم، ومؤكداً أن هذا العمل كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة.

وأضاف ترامب عن تقاريره التي تتحدث عن احتمالية حدوث مجاعة في القطاع، قائلاً إنه يشعر بقلق حقيقي تجاه هذه الأنباء، ولكنه ألقى بالمسؤولية على حركة حماس التي زعم أنها تقوم بسرقة وبيع المساعدات التي تصل إلى القطاع، مما يزيد من معاناة السكان.

كما أشاد ترامب، بجهود المبعوث الأمريكي السابق نيكولاس ويتكوف، واصفاً عمله بأنه "عظيم"، لكنه أشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتلق أي إحاطة رسمية بشأن زيارة ويتكوف الأخيرة إلى غزة.

وفيما يخص التقدم في ملف وقف إطلاق النار والاتفاقيات المتعلقة بقطاع غزة، رفض ترامب التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي إلى اتفاق شامل، مكتفياً بالقول: "سترون قريباً"، مما أثار ترقباً لتطورات محتملة في هذا الملف خلال الفترة القادمة.