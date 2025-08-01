وزير الخارجية الألماني يدين عنف المستوطنين الإسرائيليين

الطيبة/رام الله- (د ب أ)

أدان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الوزير خلال زيارة لبلدة الطيبة في رام الله اليوم الجمعة: "هذه الأعمال جرائم، إنها إرهاب، ويجب ملاحقتها من قبل الشرطة في النهاية".

وذكر فاديفول أن زيارته "إشارة تضامن مع جميع الأشخاص الذين يعانون من عنف المستوطنين هذا".

وتعرضت بلدة الطيبة لهجمات عدة مرات في الأشهر الأخيرة. وازدادت هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الضفة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال فاديفول: "بصفتها قوة احتلال ودولة دستورية، يجب على إسرائيل فرض الأمن والنظام وملاحقة المجرمين... يجب عليها حماية السكان الفلسطينيين من هؤلاء المجرمين"، مضيفا أن الحكومة الألمانية تعمل على المستوى الأوروبي على فرض عقوبات إضافية على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف.