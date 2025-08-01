

بيروت- (أ ش أ)

أكد سفير مصر في لبنان علاء موسى، أن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم.

وقال موسى - في تصريح خاص لفضائية (اكسترا نيوز) اليوم الجمعة - إن السفارة المصرية في بيروت تعمل على تقديم الدعم المباشر للناخبين من خلال الإجابة على استفساراتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن هناك تنسيقا مستمرا مع السلطات اللبنانية؛ لتأمين المقر وضمان سلاسة الدخول والخروج.

من جهته، قال سفير مصر في الإمارات شريف عيسى، إنه جرى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بتصويت المصريين في الإمارات، وأن العملية الانتخابية تسير بكل هدوء، مؤكدا أن هناك حالة من الوعي الكافي لدى المواطن المصري بأهمية الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي كوبنهاجن، أوضح سفير مصر لدى الدنمارك، كريم شريف، أن هناك تنسيقا مستمرا بشأن سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا من الجالية المصرية بسبب الوعي الكبير لدى المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات.