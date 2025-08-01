عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تتواصل في أوسلو

القاهرة- (أ ش أ)

تتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج اليوم الجمعة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر السفارة المصرية في اوسلو.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنة الفرعية بالعاصمة النرويجية حتى الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي لأوسلو).

وكانت سفارات وقنصليات مصر بالخارج قد انتهت من الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكل التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم في 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة.