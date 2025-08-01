توافد المصريين في إيطاليا للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

روما- (أ ش أ)

توافد الناخبون من الجالية المصرية في إيطاليا على السفارة المصرية في روما؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تستمر يومين للمصريين في الخارج.

وسجلت العملية الإنتخابية إقبالا من مختلف الأعمار وسط مشاركة الأسر المصرية في الانتخابات، مؤكدين على حقهم الدستوري في المشاركة.

ورفع العديد من أعضاء الجالية - خلال الإدلاء بصوتهم في الانتخابات - الأعلام المصرية، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وأكد رئيس الجالية المصرية في روما المهندس عادل عامر، تقديم كل التسهيلات؛ لحث الناخبين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ والتوعية بأهمية العملية الانتخابية كحق دستوري، موضحا أنه يمثل محطة ديمقراطية هامة على طريق تعزيز الحياة النيابية.

وشدد على حرص الدولة المصرية - بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - على تولى المصريين في الخارج كل الرعاية والاهتمام، مؤكدا حرصها على دمجهم بالمشهد الوطني.

كما فتحت القنصلية العامة في ميلانو - بشمال إيطاليا - أبوابها صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ على أن تغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء.

وحرصت السفارة على تعريف المواطنين بموعد الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ من خلال صفحتي السفارة والقنصلية العامة في ميلانو على مواقع التواصل الاجتماعي، والإجراءات المنظمة لعملية التصويت.

وتعتبر الجالية المصرية في إيطاليا، أكبر الجاليات المصرية على المستوى الأوروبي ويعملون بالعديد من القطاعات.