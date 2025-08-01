تسجيل 120 هزة ارتدادية في كامتشاتكا شرقي روسيا

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسجيل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية، أعقبت زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي الأربعاء الماضي.

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة، أن السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تتراوح بين 2 و5 درجات، وفقا لقناة أر تي الروسية.

وأضافت: "خلال الـ24 ساعة، تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 5ر3 و7ر6 درجة. وفي المراكز السكنية، سُجّلت بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".

ونصحت السائحين الذين يزورون المنطقة، بالامتناع عن زيارة بركان أفاتشينسكي بسبب خطورة الهزات الأرضية، كما نصحت سكان كامتشاتكا وزوارها بعدم الاقتراب من البراكين النشطة: بيزيمياني، وشيفيلوتش، وكليوتشيفسكوي، وكاريمسكي.

وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية يوم الجمعة في كامتشاتكا، على بعد 204 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 6 ,5 درجة.

كانت كامتشاتكا قد شهدت أول أمس الأربعاء أقوى زلزال منذ عام 1952.

ووفقا لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بلغت قوته 7 ,8 درجة.

وقد أدى الزلزال إلى إصدار تحذيرات من موجات مد عالية ( تسونامي) لملايين السكان على طول المحيط الهادئ.