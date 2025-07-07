وفاة موظفة بعد جلوس مديرتها عليها في أمريكا

وكالات

أعلنت عائلة الشابة الأميركية جيسيكا ماكلوهلين، البالغة من العمر 24 عامًا، وفاتها بعدما قرر الأطباء فصل أجهزة الإنعاش عنها، عقب تعرضها لاعتداء وُصف بـ"العنيف" من قبل مديرة المتجر الذي كانت تعمل فيه، وذلك يوم الثلاثاء 24 يونيو في مدينة لوس أنجلوس، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وبحسب إفادات شهود عيان وشقيقها شون ماكلوهلين، فقد بدأت الواقعة عندما رمت المديرة زجاجة على جيسيكا، قبل أن تقوم بإمساكها، والجلوس على صدرها، ما أدى إلى خنقها ومنعها من التنفس، وتعرض بعض زملاء العمل، الذين حاولوا التدخل ومساعدتها، لاعتداء بدورهم من قبل المديرة.

وفور وصول الشرطة إلى موقع الحادث، وجدت جيسيكا فاقدة للوعي وغير قادرة على التنفس، ليتم نقلها إلى مستشفى هوليوود بريسبيتيريان، حيث أُعلن عن إصابتها بموت دماغي نتيجة انقطاع الأكسجين، وبعد أكثر من أسبوع، قررت العائلة في الثاني من يوليو فصل أجهزة الإنعاش عنها، بعدما فقد الأطباء الأمل في تعافيها.

ووفقًا لما نشرته العائلة على منصة "GoFundMe"، فقد حاولت المديرة، وتُدعى فاليريا بارا، حذف تسجيلات كاميرات المراقبة من المخزن، قبل أن تهرب من المكان باستخدام دراجة هوائية.

وفي بيان رسمي، أكدت الشركة المسئولة عن المتجر أنها فصلت المديرة فورًا من عملها، وتعمل بشكل كامل مع الجهات المعنية لكشف ملابسات الحادث، ومن جانبها، أعربت عائلة جيسيكا عن أملها في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولة، وأطلقت حملة لجمع التبرعات لتغطية تكاليف الجنازة والدفاع عن سمعة ابنتهم.