وكالات

أدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية "ماجيك سيز" في البحر الأحمر أمس.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور على منصة "إكس": "استهداف السفن في البحر الأحمر يشكل تهديدًا للأمن البحري العالمي والتجارة الدولية".

On the Latest Attack in the Red Sea. #USAwithYemen pic.twitter.com/RYZGY39nJC — U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 7, 2025

وقبل قليل، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن، في بيان نُشِر على "تليجرام"، أنهم استهدفوا ناقلة البضائع "ماجيك سيز" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع: "استهدفنا سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، موضحًا أن العملية نُفِذت بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة.

وأضاف سريع، أن العملية أصابت السفينة في البحر الأحمر إصابة مباشرة وهي الآن معرضة للغرق "وقواتنا سمحت للطاقم بمغادرة السفينة"، مشيرًا إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواته البحرية للسفينة المذكورة "إلا أن طاقمها رفض الانصياع".