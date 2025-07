وكالات

أدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية "ماجيك سيز" في البحر الأحمر أمس.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور على منصة "إكس": "استهداف السفن في البحر الأحمر يشكل تهديدًا للأمن البحري العالمي والتجارة الدولية".

