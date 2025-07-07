انتحار وزير النقل الروسي السابق بعد ساعات من إقالته

(وكالات)

كشفت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، عن وفاة وزير النقل الروسي السابق رومان ستاروفويت في ظروف يُرجَّح أنها ناجمة عن انتحار، وذلك بعد ساعات من صدور قرار رئاسي بإقالته من منصبه.

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة انتحار"، مشيرة إلى أن فرق التحقيق تواصل عملها لتحديد الملابسات الكاملة للحادث.

وكانت السلطات قد عثرت على جثة ستاروفويت في مدينة موسكو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مكان الوفاة أو طريقة الانتحار المفترضة.

وجاءت الحادثة، بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإعفاء ستاروفويت من مهامه، التي تولاها في مايو من العام الماضي، دون ذكر أسباب الإقالة.

وبموجب القرار الرئاسي، تم تكليف أندريه نيكيتين، الحاكم السابق لإقليم نوفجورود ونائب الوزير الراحل، بتسيير أعمال وزارة النقل بشكل مؤقت.