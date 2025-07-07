وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن، اليوم الاثنين في بيان نُشِر على "تليجرام"، أنهم استهدفوا ناقلة البضائع "ماجيك سيز" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع: "استهدفنا سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، موضحًا أن العملية نُفِذت بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة.

وأضاف سريع، أن العملية أصابت السفينة في البحر الأحمر إصابة مباشرة وهي الآن معرضة للغرق "وقواتنا سمحت للطاقم بمغادرة السفينة"، مشيرًا إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواته البحرية للسفينة المذكورة "إلا أن طاقمها رفض الانصياع".

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "لن نتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني".

واستهدف هجوم سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، أمس الأحد، قبل أن تندلع فيها النيران وتغمرها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقًا على مغادرة السفينة.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه تم إنقاذ طاقم السفينة.