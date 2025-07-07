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الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

04:49 م الإثنين 07 يوليو 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله، في ظل تصاعد حدة التوتر بين طهران وتل أبيب خلال الحرب الأخيرة التي دارت بينهما في يونيو الماضي لـ12 يومًا.

وذكر بزشكيان، أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب إسرائيل.

وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "كما قلت مرارًا: نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة الزائفة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد شيطانية دبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

وأضاف "صورة إيران المسلحة فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طالما دافعنا عن السلام"، محذرًا من أن أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، "وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة".

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