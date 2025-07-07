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الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

04:41 م الإثنين 07 يوليو 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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(وكالات)

هاجم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إسرائيل متهمًا إياها بالوقوف وراء محاولة لاغتياله، وذلك في أعقاب الحرب الأخيرة التي اندلعت بين البلدين في يونيو الماضي.

وفي مقابلة أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أشار بزشكيان إلى أن الاتهامات الغربية حول سعي بلاده لامتلاك أسلحة نووية "لا تستند إلى حقائق، بل إلى حملة تضليل قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، بحسب تعبيره.

وقال الرئيس الإيراني: "كما قلت مرارًا، نحن لا نرغب بالحروب ولا نطمح إلى امتلاك سلاح نووي. هذا التصور المغلوط عن إيران المسلحة هو نتيجة مؤامرات متعمدة من جانب إسرائيل".

ووجه بزشكيان انتقادًا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، معتبرًا أن أي تصعيد إضافي في الصراع الإقليمي "سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وهو أمر لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة نفسها"، على حد قوله.

وفي ما يخص العلاقات الاقتصادية، أعلن بزشكيان أن بلاده لا تضع أي عراقيل أمام المستثمرين الأمريكيين، مؤكدًا أن العقبات الوحيدة التي تواجههم مرتبطة بالعقوبات المفروضة من واشنطن. وأضاف أن طهران لا تمانع استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، إذا توفرت الظروف الملائمة.

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مسعود بزشكيان إسرائيل محاولة اغتياله بنيامين نتنياهو
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