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بن غفير لسموتريتش: دعنا نوحد صفوفنا ضد الصفقة

04:34 م الإثنين 07 يوليه 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى ما وصفه بـ"توحيد الصفوف" ضد الصفقة التي قال إنها "خطيرة"، زاعمًا "هكذا فقط يمكن إيقافها".

ويعارض بن غفير التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا باستمرار القتال حتى ما يصفها بـ"هزيمة حماس".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة عدة قضايا، أهمها التوصل لهدنة في غزة وإعادة الأسرى من القطاع الفلسطيني.

وقال مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس"، إن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو في اجتماعهما اليوم الاثنين بشأن شروط إنهاء الحرب في غزة.

والاتفاق المطروح هو هدنة لمدة 60 يومًا تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، وفي المقابل، سيتم الإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني، بينهم 100 أسير من المحكومين بالسجن المؤبد، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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