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الشرطة الأمريكية: مقتل 3 وإصابة 10 في حادث إطلاق نار جنوبي فيلادلفيا

03:45 م الإثنين 07 يوليه 2025

الشرطة الأمريكية أرشيفية

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فيلادلفيا- (أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 في حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) في أحد الأحياء الواقعة جنوبي فيلادلفيا.

وقال مفوض الشرطة كيفن بيثيل، للصحفيين إن القتلى الثلاثة بالغين، وأن اثنين من المصابين من القُصّر، مضيفا أن إطلاق النار وقع قبيل الساعة الواحدة صباحا بقليل بشارع سكني في منطقة جرايز فيري.

وأوضح بيثيل: "لدينا العديد من الأعيرة النارية التي تم إطلاقها على المربع السكني".

وأفادت الشرطة بأنه قد تم احتجاز شخص يحمل سلاحا.

وقال بيثيل إن الشرطة وصلت بالفعل إلى نفس المربع السكني في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت وحتى صباح أمس الأحد، وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص.

ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار.

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الشرطة الأمريكية فيلادلفيا حادث إطلاق نار
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