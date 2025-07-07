البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا بـ1% خلال العام الجاري

وكالات

توقعت مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين، بنمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 1% في عام 2025 بعد انكماش 1.5% في عام 2024.

وأكدت المجموعة أن سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقًا في تداول العملة المحلية، مشيرة إلى أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة.

وقالت المجموعة في بيان: "يُوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يُعيق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن بلاده تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلًا عن تفعيل نظام "سويفت" المالي العالمي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سوريا.