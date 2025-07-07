توقعات أن يفرض نتنياهو سيادة إسرائيل على الضفة

وكالات

أفاد رئيس مستوطنات بنيامين- رام الله، إنه يتوقع أن يفرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيادة إسرائيل على الضفة الغربية عقب عودته من واشنطن.

وقبل أيام طالب أعضاء في الكنيست من حزب الليكود، نتنياهو بالتصديق على قرار حكومي يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست خلال 3 أسابيع.

هذه الدعوة -التي جاءت في رسالة رسمية موقعة باسم جميع وزراء الليكود– تعد الأولى من نوعها بهذا الوضوح والصراحة من قبل الحزب الحاكم، ودعت إلى "فرض السيادة والقانون الإسرائيليين على يهودا والسامرة" (المصطلح التوراتي الذي يستخدمه الاحتلال للإشارة إلى الضفة).