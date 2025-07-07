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حزب الله يدين اعتقال قوات إسرائيلية مدير مكتب قناة "الميادين" في فلسطين

01:07 م الإثنين 07 يوليو 2025

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني ، اليوم الإثنين، قيام القوات الإسرائيلية باعتقال مدير مكتب قناة "الميادين" في فلسطين ناصر اللحام.

وقال الحزب ، في بيان صحفي: "تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة الزميل ناصر اللحام، والذي يأتي في سياق النهج الإسرائيلي المستمر لطمس كل حقيقة، وإسكات كل صوت حرّ، وحجب كل صورة تفضح وجهه الإجرامي وتوثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين في غزة وكل المنطقة".

وأعربت العلاقات الإعلامية "عن تضامنها الكامل مع الزميل ناصر اللحام، ومع قناة الميادين، ومع كل الصحفيين والإعلاميين الشجعان الذين يعملون في قلب المخاطر من أجل نقل الحقيقة، وفي مواجهة عدو لا يتوانى عن استهدافهم وقتلهم خارقًا بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية".

ودعت " كافة الهيئات الإعلامية والمنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط بكل الوسائل المتاحة على العدو للإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر اللحام".

واعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، مدير مكتب قناة "الميادين" العربية في فلسطين، ناصر اللحام، من منزله في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، وفق إعلان القناة على موقعها الإلكتروني .

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حزب الله اللبناني قوات إسرائيلية فلسطين الميادين
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