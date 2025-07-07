ترامب يعلق على مقارنة الدعم العسكري لإسرائيل بأوكرانيا: قدمت الكثير

(وكالات)

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانتقادات الموجهة إليه بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مؤكدًا أن واشنطن قدمت لكييف مساعدات "كبيرة"، وأن الحرب مع روسيا ما كانت لتندلع في المقام الأول لو كان هو في السلطة.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهه أحد الصحفيين في ولاية نيوجيرسي، حول ما إذا كان مستوى الدعم الذي قدمته إدارته لأوكرانيا يتناسب مع حجم المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل حاليًا. وأجاب ترامب: "أنا أساعد أوكرانيا... أساعدها كثيرًا"، مضيفًا: "لو كنت رئيسًا، لما اندلعت الحرب أصلًا".

وتطرق الرئيس الجمهوري إلى قضايا أمنية أخرى شهدتها ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرًا إلى أن الانسحاب من أفغانستان لم يكن ليتم بتلك الصورة التي وصفها بـ"الأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة"، كما قال إن ما جرى في أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس، والتوترات الأخيرة مع إيران، "لم تكن لتحدث" لو بقي هو في البيت الأبيض.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تعليق بعض شحنات الأسلحة الموعودة لأوكرانيا، بما يشمل قذائف مدفعية وصواريخ دفاع جوي وذخائر عالية الدقة، بسبب مراجعة المخزونات الأمريكية.