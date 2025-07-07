الأمطار الغزيرة والفيضانات الغامرة تودي بحياة نحو 72 شخصًا في باكستان

إسلام آباد- (أ ب)

قالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية ومسؤولون محليون اليوم الاثنين إن هطول أمطار موسمية غزيرة ووقوع فيضانات غامرة لمدة عشرة أيام في أنحاء باكستان أودى بحياة ما لا يقل عن 72 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وتم تسجيل حالات الوفاة، التي وقعت منذ 26 يونيو الماضي، في أقاليم خيبر باختونخوا بشمال غرب البلاد والبنجاب بالشرق والسند بالجنوب وبلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وحثت هيئة إدارة الكوارث الوطنية المسؤولين على توخي الحذر الشديد، وطالبت السائحين بتجنب زيارة الأماكن المتضررة، حيث من الممكن أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار لغلق الطرق السريعة ووقوع فيضانات غامرة.