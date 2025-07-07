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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية "نوعية" بـ11 صاروخا

12:09 م الإثنين 07 يوليه 2025

الحوثيين

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وكالات

قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) إن قواته نفذت عملية بـ11 طائرة مسيرة وصاروخا استهدفت مطار اللد (بن غريون) وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء أم الرشراش.

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن، مضيفا أنه يعمل على اعتراضهما ويجري مراجعة لنتائج محاولات الاعتراض تلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخين من اليمن.

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الحوثيون عملية نوعية أنصار الله طائرة مسيرة بن غريون عسقلان
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