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مهاجر إفريقي يخاطر بحياته لإنقاذ عائلة من حريق في باريس (فيديو)

11:41 ص الإثنين 07 يوليه 2025

مهاجر إفريقي يخاطر بحياته

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وكالات

أظهر تسجيل مصوَّر مهاجرًا من أصول إفريقية وهو يخاطر بحياته لإنقاذ أسرة بأكملها من حريق شبّ في شقتها الواقعة بأحد الطوابق العليا في مبنى سكني بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت العائلة، المؤلفة من 6 أفراد، قد حوصرت داخل شقتها في الطابق السادس من مبنى بالدائرة الثامنة عشرة في باريس، يوم الجمعة 4 يوليو، قبل أن تنجو من كارثة محققة بفضل تدخل جارهم فوسينو سيسيه، الذي صعد من نافذته وتوازن على الحافة الخارجية للمبنى ليتمكن من إخلاء جميع أفراد العائلة، بمن فيهم طفلان رضيعان وطفلان آخران.

وقام أحد السكان بتوثيق عملية الإنقاذ الشجاعة، وتم تداول الفيديو لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث فوسينو سيسيه لقناة "RTL" قائلًا: "رأيت الأطفال الصغار والرضّع، ولم أتردد لحظة، قفزت مباشرة من النافذة".

وأضاف: "رأتني والدة الأطفال وسلمتني طفليها، فحملتهما ونقلتهما بأمان إلى الجهة الأخرى".

وأشار سيسيه إلى أنه لم يتوقف للتفكير قبل أن يتصرف، موضحًا: "كل ما حدث كان تلقائيًا".

وقال إنه لم يُدرك حجم ما قام به إلا بعد وقوع الحادثة: "اكتشفت لاحقًا، مثل الآخرين، مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل. لم أكن أعلم أنني كنت تحت التصوير، ولم أتوقع أن ينتشر الأمر بهذا الشكل".

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مهاجر إفريقي يخاطر بحياته إنقاذ عائلة حريق باريس
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