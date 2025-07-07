مصرع شخصين دهسًا أسفل عجلات قطار في أسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم الإثنين، إثر اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس على شريط السكة الحديد.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مصرع كل من:"مصطفى. س. م" (45 عامًا)، و"فاطمة. ع. ع" (75 عامًا)، وذلك أثناء عبورهما المزلقان في توقيت مرور القطار.

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.