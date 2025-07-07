أوكرانيا:عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يقترب من مليون و28 ألفا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و27 ألفا و540 فردا، من بينهم 1100 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10995 دبابة، منها 3 دبابات أمس الأحد، و22963 مركبة قتالية مدرعة، و29993 نظام مدفعية، و1432 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1192 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و44058 طائرة مسيرة، و3439 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و54370 من المركبات وخزانات الوقود، و3925 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.