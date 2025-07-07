إعلان

الأرصاد الهندية تحذر من فيضانات مفاجئة في 12 مقاطعة بجهارخاند

10:44 ص الإثنين 07 يوليه 2025

أمطار غزيرة في الهند- أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيودلهي - (د ب أ)

أصدرت السلطات الهندية تحذيرا من حدوث فيضانات مفاجئة في 12 مقاطعة بولاية جهارخاند، ليوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "برس تراست أوف إنديا".

وأفادت الصحيفة الهندية بأن التحذير أعلنه مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة إلى متوسطة، على أجزاء كبيرة من الولاية الواقعة في شرق البلاد.

وجاء في نشرة صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن المقاطعات المعرضة لخطر حدوث الفيضانات المفاجئة هي: جارهوا، وبالامو، ولاتيهار، ولوهارداجا، وجوملا، وسيمديجا، وخونتي، ورانشي، وبوكارو، وسارايكيلا، وغرب وشرق سينجبوم.

وتشهد أجزاء كبيرة من ولاية جهارخاند، ومن بينها رانشي، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة منذ أمس الأحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الهندية فيضانات مفاجئة السلطات الهندية حدوث فيضانات ولاية جهارخاند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس ليبيريا يعتذر لشعبه عن حربين قتل بهما ربع مليون شخص

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان