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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة

10:28 ص الإثنين 07 يوليو 2025

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة

الرياض- (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفيا يوم الأحد، مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالًا هاتفيًا يوم الأحد من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي، استعرضا خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها".

وكان الوزيران قد بحثا في 13 يونيو الماضي آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستعرض الجانبان خلال لقائهما آنذاك في لندن العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.

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فيصل بن فرحان بن عبدالله الرياض وزير الخارجية السعودي
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