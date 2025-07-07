الدفاع الروسية: إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

دمرت وسائط الدفاع الجوي الروسية 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدة مناطق.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 91 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم تدمير 20 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و14 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وثمان مسيرات فوق أراضي كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وفورونيج ومنطقة موسكو، وسبع مسيرات فوق حوض البحر الأسود، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعات نوفجورود وتفير وتامبوف ولينينجراد، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة فلاديمير وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.