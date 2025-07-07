سول: إعادة 6 كوريين شماليين إلى بلادهم قريبا

سول - (د ب أ)

قال مصدر حكومي، اليوم الاثنين، إن حكومة كوريا الجنوبية قررت إعادة ستة مواطنين كوريين شماليين، تم إنقاذهم في الجانب الجنوبي من الحدود البحرية بين الكوريتين، إلى بلادهم قريبا عبر طريق بحري.

وأوضح المسؤول الحكومي رفيع المستوى، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الرئيس لي جاي ميونج أمر بإعادة المواطنين العالقين بسرعة وبأمان، نظرا لأن مسألة الأشخاص العالقين تعد قضية إنسانية"، مشيرا إلى أن عملية الإعادة ستتم في المستقبل القريب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وكانت كوريا الجنوبية قد أنقذت، في مايو، أربعة كوريين شماليين كانوا على متن سفينة انجرفت إلى الجانب الكوري الجنوبي من بحر الشرق (بحر اليابان)، وذلك عقب حادثة مشابهة في مارس / آذار تم خلالها إنقاذ اثنين من الكوريين الشماليين في البحر الأصفر. وقد أعرب جميعهم عن رغبتهم في العودة إلى الشمال.

وتأتي خطة الإعادة في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تجاهل دعوات سول المتكررة، التي وجهتها عبر قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة ووسائل الإعلام، لترتيب عودة المواطنين الكوريين الشماليين، فيما لا تزال قنوات الاتصال بين الكوريتين مقطوعة وسط توتر العلاقات بينهما.

وبغض النظر عما إذا كانت كوريا الشمالية سترد أم لا، من المتوقع أن تنفذ الحكومة الكورية الجنوبية عملية الإعادة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وذلك بحسب ظروف الطقس.