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الحوثيون يُحذرون إسرائيل: عليكم التوجه للملاجئ فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء

04:40 ص الإثنين 07 يوليه 2025

الحوثيين

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وكالات

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصارالله، إن على الصهاينة التوجه إلى الملاجئ فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء" في تعليق على هجوم صاروخي يمني استهدف إسرائيل.

وتابع في تغريدة على موقع X: إن على الصهاينة التوجه إلى الملاجئ وترك النوم فمن يعتدي على غزة وعلى اليمن لا يجب أن ينام بكل هدوء، غزة ليست وحدها واليمن لا ينام على ضيم، العدوان الصهيوني لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه ولن تمر سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا المسلحة، لن تتوقف عمليات اسناد غزة إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها بإذن الله".

وقال: "بفضل الله مشاهد توثق وصول الصاروخ إلى هدفه دون اعتراض وسط فشل كامل للدفاعات الجوية الصهيونية والأمريكية، اليمن بفضل الله يتقدم في الدفاع والهجوم والقادم مختلف بإذن الله إذا لم يتوقف العدوان على غزة"، وفقا لروسيا اليوم.

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