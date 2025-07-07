إعلان

كيريل دميترييف: مجموعة البريكس تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي العالمي

04:35 ص الإثنين 07 يوليو 2025

كيريل دميتريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على هامش انعقاد قمة مجموعة البريكس في ريو دي جانيرو، إن الوقت قد حان لدول الجنوب العالمي.

وأكد دميترييف وهو أيضا الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية في منشور له على صفحته في موقع X، أن حاليا تمثل مجموعة البريكس حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي "مجموعة السبع أقل من 29%" أكثر من 45% من سكان العالم، لقد نهض الجنوب العالمي"، وفقا لروسيا اليوم.

تأسست مجموعة البريكس عام 2006، وفي عام 2011، انضمت جنوب أفريقيا إلى العضوية الأصلية التي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيريل دميترييف مجموعة البريكس رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي صندوق الاستثمار المباشر الروسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان