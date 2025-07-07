كيريل دميترييف: مجموعة البريكس تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي العالمي



وكالات

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على هامش انعقاد قمة مجموعة البريكس في ريو دي جانيرو، إن الوقت قد حان لدول الجنوب العالمي.

وأكد دميترييف وهو أيضا الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية في منشور له على صفحته في موقع X، أن حاليا تمثل مجموعة البريكس حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي "مجموعة السبع أقل من 29%" أكثر من 45% من سكان العالم، لقد نهض الجنوب العالمي"، وفقا لروسيا اليوم.

تأسست مجموعة البريكس عام 2006، وفي عام 2011، انضمت جنوب أفريقيا إلى العضوية الأصلية التي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين.