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صفارات الانذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي من اليمن

04:24 ص الإثنين 07 يوليو 2025

صفارات الإنذار

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وكالات

دوت صفارات الانذار في إسرائيل قبل قليل، بسبب هجوم صاروخي من اليمن.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن رصد صاروخ أُطلق من اليمن، إذ قال: "إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وأشارت قيادة الجبهة الداخلية إلى إطلاق تحذيرات في مناطق الضفة الغربية والبحر الميت والقدس وجوش عتصيون.

وقال المتحدث باسم الجيش، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق صاروخ من اليمن، ويجري فحص التفاصيل.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنالحادثة انتهت، في إشارة إلى اعتراض الصاروخ اليمني، وفقا لروسيا اليوم.

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