ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هذا الأسبوع

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة خلال هذا الأسبوع، قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرّح ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب: أن مثل هذا الاتفاق يعني أنه من الممكن تحرير "عدد لا بأس به من الرهائن".

وأكد نتنياهو، أن اللقاء مع ترامب، الإثنين في واشنطن، قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأوضح نتنياهو قبيل مغادرته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء ترامب أعتقد أن النقاش مع الرئيس ترامب سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج.

وشدد نتنياهو على تمسك حكومته بأهدافها فيما يتعلق بعودة الرهائن والقضاء على تهديد حماس، مشيرا إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار يحمل "تعليمات واضحة" لإنجاز اتفاق وفق الشروط التي وافقت عليها إسرائيل.

وأكد نتنياهو تصميم حكومته على ضمان عودة جميع الرهائن إلى إسرائيل، وإزالة تهديد حماس من قطاع غزة، قائلا: "مصممون على إعادة كل المختطفين الإسرائيليين، ولن يكون لحماس مكان في غزة مستقبلا".