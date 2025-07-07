رئيس وزراء الهند: تنمية البشرية غير ممكنة إلا في ظروف السلام والأمن



وكالات

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن مجموعة بريكس تلعب دورا هاما في تحقيق السلام والأمن في العالم، داعيا إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات المشتركة.

قال مودي: "إن السلام والأمن العالميين يعتبران أساسا لمصالحنا المشتركة والمستقبل"، مضيفا أن تنمية البشرية غير ممكنة إلا في ظروف السلام والأمن، وتلعب بريكس دورا هاما في تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "من أجل التصدي لتحدياتنا المشتركة علينا أن نتحد ونبذل جهودا مشتركة ونمضي قدما إلى الأمام معا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن الإرهاب يمثل أحد أخطر التحديات بالنسبة للبشرية، قائلا: "إنه لا يجوز أن يكون هناك أي تردد في فرض العقوبات على الإرهابيين، وإن التوافق الصامت مع الإرهاب ودعم الإرهاب أو الإرهابيين لا ينبغي أن يكونا مقبولين تحت أي ظرف".

وبشأن تسوية النزاعات في العالم، أكد مودي أن الهند تدعو إلى الحوار والتعاون والثقة المتبادلة، معبرا عن قناعته بأن طريق السلام يعتبر الخيار الوحيد لأمان البشرية.

ودعا زعماء دول بريكس إلى الهند لحضور القمة المقبلة للمجموعة، التي ستترأسها نيودلهي في العام المقبل.