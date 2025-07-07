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إعلام حوثي: غارات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة باليمن

12:19 ص الإثنين 07 يوليه 2025

غارات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة باليمن أرشيف

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وكالات

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، بسماع دوي انفجارات في ميناء الحديدة باليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" باليمن، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الحديدة.

وقبل قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات لإخلاء موانئ موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف في اليمن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف والى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة - رأس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي، سيشن جيش الاحتلال في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرًا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها"، وفق زعمه.

وتابع أدرعي: "من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها - بالإخلاء فورًا.. البقاء في المناطق المحددة يعرضكم للخطر".

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