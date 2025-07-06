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الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات لإخلاء 3 موانئ في اليمن

11:52 م الأحد 06 يوليو 2025

ميناء الحديدة باليمن

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وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، تحذيرات لإخلاء موانئ موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف في اليمن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف والى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة - رأس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي، سيشن جيش الاحتلال في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرًا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها"، وفق زعمه.

وتابع أدرعي: "من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها - بالإخلاء فورًا.. البقاء في المناطق المحددة يعرضكم للخطر".

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الجيش الإسرائيلي تحذيرات لإخلاء 3 موانئ في اليمن ميناء الحديدة ميناء رأس عيسى ميناء الصليف في اليمن جيش الاحتلال الإسرائيلي
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