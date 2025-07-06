نتنياهو: أرغب في التوصل إلى اتفاق وأنا واثق من أن ذلك ممكن

وكالات

أكدت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثات مغلقة، الأحد، أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق و"أنا واثق من أن ذلك ممكن".

وأشار مسؤول إسرائيلي، إلى أن وفد التفاوض الإسرائيلي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة ويبدأ مفاوضاته رسميا غدا الاثنين.

وذكرت قناة "آي 24" العبرية نقلا عن مصدر مطلع، أن هناك محاولة لتحقيق تقدم في محادثات الأسرى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، أن القضية الشائكة بشأن اتفاق غزة هي من سيسيطر على القطاع بعد انتهاء الحرب.

وقال المسؤولون، إن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض حكم حماس في غزة لكنه أيضًا يعارض أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

وفي السياق ذاته، نقل "والا" عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة.

وقالوا إن قضية اليوم التالي للحرب في غزة ستكون موضوعًا مركزيًا في لقاء ترامب ونتنياهو، مشيرين إلى أن قضية اليوم التالي طُرِحت خلال محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بواشنطن الأسبوع الماضي.

وتابع المسؤولون الأمريكيون: "نريد التوصل إلى إطار متفق عليه بشأن ما سيكون عليه الوضع في غزة بعد الحرب".