بعد إعلانها "منطقة كارثة كبرى".. تفعيل الطوارئ الفيدرالية في تكساس

وكالات

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إنه تم تفعيل إدارة الطوارئ الفيدرالية في ولاية تكساس، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد أنه وقع على إعلان كارثة كبرى للولاية في أعقاب الفيضانات المميتة في مقاطعة كير.

وأضافت نويم في بيان: "نحن نعمل حاليًا على نشر موارد إدارة الطوارئ الفيدرالية لمساعدة المستجيبين الأوائل في تكساس، وسنعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والولائية لضمان حصول سكان تكساس على الدعم الذي يحتاجون إليه مع استمرار جهود البحث وبدء التعافي".

وطلب حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، المساعدة الفيدرالية أمس السبت، وقال في مؤتمر صحفي إن ترامب "قلق للغاية" بشأن الوضع ويتفهم "حجم الدمار".

وقال قائد شرطة مقاطعة كير، لاري ليثا، إن 11 من المخيمين ما زالوا في عداد المفقودين جراء فيضانات عارمة اجتاحت وسط ولاية تكساس الأمريكية.

وأكد زعماء الولاية والمسؤولون المحليون في وسط تكساس، أنهم يحصلون على كل ما يحتاجون إليه من الحكومة الفيدرالية حتى الآن مع دخول جهود البحث والإنقاذ يومها الثالث.

ولقي العشرات حتفهم منذ أن اجتاحت سيول عارمة جزءا من وسط ولاية تكساس بدءا من أمس الأول الجمعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة إلى نحو 70 شخصًا، اليوم الأحد، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على مزيد من الجثث في مقاطعة كير، التي كانت الأكثر تضررًا. ومن بين الضحايا أطفالًا كانوا يخيمون على ضفاف نهر جوادالوبي.