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رئيس أركان إسرائيل: هل تريدون من الجيش السيطرة على مليوني مدني بغزة؟!

08:38 م الأحد 06 يوليه 2025

إيال زامير

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤولين، الأحد، إن جدالا حادا وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بشأن المناطق الإنسانية خلال جلسة المجلس المصغر.

وأشار المسؤولون، إلى أن الجدال الحاد يكشف عمق الأزمة بين القيادة السياسية ورئيس الأركان بشأن المساعدات.

وخلال كلمته في المجلس المصغر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي متسائلا: "هل تريدون من الجيش السيطرة على مليوني مدني في غزة؟"

في المقابل، قال نتنياهو ردا على رئيس الأركان: "كم عدد الجنود الذين تحتاجهم للسيطرة على مليوني مدني في غزة"، مضيفا "إذا لم تكن إسرائيل قادرة على السيطرة على مليوني مدني فلن تقدر على التعامل مع إيران".

وشدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أنه لا يقبل الادعاء أن جيش الاحتلال لا يستطيع هزيمة حماس وأن الحرب ستستمر 30 عاما.

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