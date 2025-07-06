السفير الأمريكي بإسرائيل يرافق نتنياهو إلى واشنطن

وكالات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفير الأمريكي بإسرائيل، مايك هاكابي، رافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن على متن الطائرة في إجراء غير اعتيادي، حيث من المتوقع أن يبحث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

وقال نتنياهو في مطار بن جوريون قبل التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن اللقاء مع ترامب قد يساهم في تحقيق اتفاق، وفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية.

وأضاف نتنياهو، "نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك"، مشيرًا إلى أن حركة حماس لن تكون في قطاع غزة في المستقبل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن.