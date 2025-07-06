إذاعة الاحتلال: الجيش يخطط لاعتقال الحريديم المتهربين من الخدمة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إنه أطلق حملة لتجنيد 54 ألفا من اليهود المتدينين "الحريديم" تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 عاما.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتعامل بشكل متساو مع جميع المتهربين من الخدمة سواء كانوا من الحريديم أوغيرهم.

وأشارت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الجيش ينوي إنشاء كتيبة إضافية للشرطة العسكرية لاعتقال المتهربين من الخدمة، لافتة إلى أنه تم إقامة حواجز على مداخل البلدات ذات الكثافة من الحريديم لاعتقال المتهربين عن الخدمة.

وأوضحت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش سيتجنب الاعتقالات الطويلة للحريديم المتهربين من الخدمة وسيلجأ لتجنيدهم فورا لأنه لا يوجد سوى 300 مكان احتجاز فقط.