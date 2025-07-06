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الجيش التركي: وفاة 5 جنود وإصابة 14 خلال البحث عن جثة زميلهم شمالي العراق

06:47 م الأحد 06 يوليه 2025

الجيش التركي -ارشبفية

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وكالات

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، وفاة 5 جنود أتراك وإصابة 14 آخرين لدى استنشاقهم غاز الميثان بأحد الكهوف أثناء بحثهم عن جثة جندي قتله "إرهابيون" عام 2022 شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية، في بيان، إن الملازم المشاة نوري مليح بوزكورت قُتِل بنيران جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تصنفها تركيا على أنها "إرهابية"، في 28 مايو 2022.

وذكرت أنه بسبب كثافة النيران لم يتمكن من الوصول إلى جثمان بوزكورت في تلك الأثناء، وفي الفترة اللاحقة تمت السيطرة على المنطقة وتحييد الإرهابيين، ولكن رغم كل عمليات البحث لم يتم العثور على جثمان بوزكورت حتى الآن.

وتابعت الوزارة: "رغم كافة التدخلات الطبية، استشهد خمسة من أبطالنا"، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ مستمرة في المنطقة مع فرق مجهزة بالكامل من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والقوات المسلحة التركية تعمل بالتنسيق.

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