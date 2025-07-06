الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)

وكالات

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه يواصل أنشطته في جنوب سوريا، بهدف تدمير مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" أرفقه بفيديو أدعى أنه يوثق العملية: "تواصل قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، نشاطها الموجه بالدقة داخل الأراضي السورية".

وأضاف أدرعي "خلال إحدى النشاطات، قامت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع مقاتلي الوحدة الهندسية الخاصة (يهلوم)، بتدمير عدة مواقع تابعة للنظام المخلوع في سوريا".

وتابع: "لقد شكلت هذه المواقع تهديدًا مباشرًا على مواقع الجيش في منطقة جبل الشيخ، كونها تشكل خط مواقع أمامي للعدو في قمة جبل الشيخ"، وفق زعمه.

#فيديو قوات لواء الجبال (810) تواصل أنشطتها في منطقة جنوب سوريا وتدمر عدة مواقع أمامية لجيش النظام السوري المخلوع في قمة جبل الشيخ



⭕️تواصل قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، نشاطها الموجه بالدقة داخل الأراضي السورية.



⭕️خلال إحدى النشاطات، قامت قوات كتيبة الاحتياط التابعة… pic.twitter.com/qvnrYp0Vmw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 6, 2025

وتجري إسرائيل وسوريا محادثات مباشرة تركز على "ترتيبات أمنية محدودة" والانسحاب المحتمل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في جنوب سوريا، وفقًا لما قالته مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما ذكر مصدر سوري لموقع "i24NEWS"، أن الاتفاق يتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من الأراضي السورية التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، دون توضيح صريح لمسألة السيادة النهائية عليها.