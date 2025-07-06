إعلان

الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)

06:29 م الأحد 06 يوليه 2025

أفيخاي أدرعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه يواصل أنشطته في جنوب سوريا، بهدف تدمير مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" أرفقه بفيديو أدعى أنه يوثق العملية: "تواصل قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، نشاطها الموجه بالدقة داخل الأراضي السورية".

وأضاف أدرعي "خلال إحدى النشاطات، قامت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع مقاتلي الوحدة الهندسية الخاصة (يهلوم)، بتدمير عدة مواقع تابعة للنظام المخلوع في سوريا".

وتابع: "لقد شكلت هذه المواقع تهديدًا مباشرًا على مواقع الجيش في منطقة جبل الشيخ، كونها تشكل خط مواقع أمامي للعدو في قمة جبل الشيخ"، وفق زعمه.

وتجري إسرائيل وسوريا محادثات مباشرة تركز على "ترتيبات أمنية محدودة" والانسحاب المحتمل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في جنوب سوريا، وفقًا لما قالته مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما ذكر مصدر سوري لموقع "i24NEWS"، أن الاتفاق يتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من الأراضي السورية التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، دون توضيح صريح لمسألة السيادة النهائية عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفيخاي أدرعي سوريا اسرائيل تدمير مواقع عسكرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر